Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛипецкий губернатор Артамонов отчитался перед жителями о своей работе

Артамонов сделал это, выступая перед жителями региона с отчетом о проделанной работе. По его словам, руководство области начало чистить ряды регионального отделения партии «Единая Россия». Глава региона подчеркнул, что достаточное количество людей убрали от серых схем, «от потоков».
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В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
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Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
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Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

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Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
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Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

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Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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