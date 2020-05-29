Артамонов сделал это, выступая перед жителями региона с отчетом о проделанной работе. По его словам, руководство области начало чистить ряды регионального отделения партии «Единая Россия». Глава региона подчеркнул, что достаточное количество людей убрали от серых схем, «от потоков».

Липецкий губернатор Артамонов отчитался перед жителями о своей работе

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