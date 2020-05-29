Политика
РБКЛипецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его. Это заявление он сделал, выступая перед жителями региона с отчетом о проделанной им работе на посту губернатора.
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Липецкий губернатор призвал оппонентов покинуть регион фразой про чемодан и вокзал
Коммерсантъвчера в 15:41
«Чемодан, вокзал»: липецкий губернатор выступил с обращением к оппонентам
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
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Как писал интернет-портал «Кубань 24», сутками ранее в Краснодарском крае выздоровели 136 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Общество
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
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Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Кино
Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
Поклонники Гарри Поттера были удивлены, обнаружив зашифрованную интимную сцену в финальных титрах третьей части франшизы о юном волшебнике.
Народные новости вчера в 08:48
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Китай примет решительные контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео.
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Шоу-бизнес
Инна Королева рассказала о седьмом сезоне «Сватов»
Актриса Инна Королева провела прямой эфир в социальной сети Instagram, в котором рассказала подписчикам о съемках седьмого сезона популярного телесериала "Сваты".
Территория новостей 26 мая в 12:57
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Общество
Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
Транспорт
С 1 июня в Петербурге возобновится действие льготных проездных билетов
Начиная с 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, снова смогут пользоваться своими проездными билетами.
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Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
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REGNUM 27 мая в 08:53
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Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Происшествия
В Прикамье скончались ещё трое пациентов с коронавирусом
Скончались пациенты в возрасте 24, 39 и 83 лет. Коронавирус у них выявлен посмертно.
REGNUM вчера в 04:05
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ
Певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин и Дима Билан, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и блогерша Регина Тодоренко запросили помощи от государства из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 02:11
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Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru 27 мая в 23:33
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
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Аргументы и Факты - Калуга 04:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей
Почти два миллиона рублей стоили.
News.ru вчера в 14:30