Политика

РБКРБКЛипецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его. Это заявление он сделал, выступая перед жителями региона с отчетом о проделанной им работе на посту губернатора.
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