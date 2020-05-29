Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его. Это заявление он сделал, выступая перед жителями региона с отчетом о проделанной им работе на посту губернатора.

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

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