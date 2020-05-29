Чистки в «Единой России» проводились для того, чтобы во власти не было непорядочных людей, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 28 мая в ходе видеоотчета о своей работе, который был размещен в Youtube.

Липецкий губернатор рассказал о чистках в «Единой России»

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