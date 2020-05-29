Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЛипецкий губернатор рассказал о чистках в «Единой России»

Чистки в «Единой России» проводились для того, чтобы во власти не было непорядочных людей, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 28 мая в ходе видеоотчета о своей работе, который был размещен в Youtube.
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Липецкий губернатор обратился к оппонентам с фразой про чемодан и вокзал

РИА Новости06:02

Липецкий губернатор призвал оппонентов покинуть регион фразой про чемодан и вокзал

Коммерсантъвчера в 15:41

Олег Хомутинников предложил искать ответы в фотошопе

Gorod4803:22

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

РБКвчера в 21:18

Липецкий губернатор рассказал о чистках в «Единой России»

ИА Красная Веснавчера в 16:13

«Чемодан, вокзал, другой регион»: липецкий губернатор обратился к «беспринципным» чиновникам

КП - Липецк03:50

Игорь Артамонов: «Ни одного негодяя во власть не пущу»

LipetskMedia.ruвчера в 14:00
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Общество

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
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Происшествия

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Ведомости вчера в 06:21
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
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Происшествия

Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии

Что касается оружия, которое правоохранители нашли у рыбаков, то, по словам Федюнина, оно оставалось в машинах, а на месте убийства появилось уже после происшествия.
Lenta.ru 04:10
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Происшествия

Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского

Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
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Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
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Политика

Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
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Игры

Darkest Dungeon стала временно бесплатной

Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru 01:46
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Общество

В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 новых случая коронавируса.
Вести Калининград 04:38
7
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
1K
Политика

Порошенко не пришёл на допрос в ГБР

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 05:52
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
1,4K
Общество

Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
120
Происшествия

В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду

В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета 06:45
8
Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
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Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
1
Экономика

«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США.
Forbes 06:54
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

Украинский посол в Германии обиделся на Герхарда Шредера за «карлика»

Напомним, что ранее Герхард Шредер позволил себе резкое высказывание в адрес украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав его карликом (zwerg).
Евразия Daily 06:41
2
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3644 человека.
MySLO.ru 04:15
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Политика

Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Общество

Режим повышенной готовности в Мурманской области сохранится до 15 июня

В Мурманской области будет продлён режим повышенной готовности до 15 июня.
Би-порт 05:20
2
Общество

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня Столичные власти опубликовали карту-график, которым должны руководствоваться горожане, выходя на прогулку.
Коммерсантъ вчера в 14:38
4,4K
Происшествия

В Киевской области ввели план «Перехват», ищут участников перестрелки

REGNUM 06:50
19
Политика

Президент Татарстана Минниханов заявил, что пойдет на третий срок

РИА Новости 05:55
32
Общество

Астраханский губернатор ушёл на самоизоляцию

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ушёл на двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с заражённым COVID-19 сотрудником администрации губернатора.
Астрахань 24 06:19
6
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Энергетика

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс вчера в 01:45
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Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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