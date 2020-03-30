Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы

По данным штаба, за последние сутки в столице подтвердилось 212 новых случаев COVID-19. Большинство новых заболевших - молодые люди от 18 до 40 лет. Всего в Москве зафиксировано 1226 случаев коронавируса.
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Большинством новых заразившихся вирусом в Москве оказались люди до 40 лет

РБК06:28

За сутки COVID-19 нашли у 13 детей и 32 пенсионеров в Москве

Популярная механикавчера в 09:35

Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет

Агентство Москва05:36

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

РИА Новости06:00

Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми

РИАМО05:44

Оперштаб Москвы сообщил о молодых пациентах среди новых инфицированных коронавирусом

ПолитРоссиявчера в 06:34

Коронавирус помолодел? Оперштаб сообщил о большом числе молодых пациентов

Царьградвчера в 05:28
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Политика

Песков рассказал, почему в России не вводят режим ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в стране не вводится режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Pravda.Ru 07:59
Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года

На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Саминвестор 07:04
Космос

Астрономы нашли край нашей Галактики

Тюменская линия 28 марта в 08:02
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

В Ярославле первую пациентку с коронавирусом выписали из стационара

Ярославна, первая переболевшая коронавирусом, выздоровела и ее выписали из инфекционной больницы.
Городские новости (г. Ярославль) 06:43
Технологии

В соцсети «Одноклассники» запустили сервисы госуслуг

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом госуслуг запустила приложение, которое дает возможность пользоваться госуслугами внутри соцсети.
АБН 03:39
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 04:21
Гаджеты

Astro Slide от Planet Computers — 5G-смартфон и КПК в одном лице

3DNews 05:10
Общество

В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Известия 05:53
Общество

В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.
Российская газета 07:48
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня вчера в 02:19
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Коммерсантъ 05:02
Спорт

МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Вести.Ru 07:10
Армия и оружие

Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

Что происходит 06:52
Общество

Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
РБК вчера в 16:10
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Армия и оружие

Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»

Атомная подводная лодка «Северодвинск» построена российскими конструкторами по проекту 885 «Ясень».
ГЛАС.RU 02:16
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Хоккей

«Барыс» предложил Скабелке улучшенный контракт

«Барыс» пытается удержать Андрея Скабелку на посту главного тренера команды.
Sports.ru 07:15
Наука

Углеродные точки повысят эффективность солнечных батарей и светодиодов

В обоих случаях зарубежные коллеги ученых из Университета ИТМО получили значительное повышение эффективности устройств, созданных с применением вспомогательных слоев из описанных выше углеродных точек.
Индикатор 28 марта в 10:58
Экономика

В Чувашии решили, как поддержать предпринимателей

Чебоксары, 30 марта 2020, 14:00 — REGNUM В Чувашии разрабатываются меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с ограничениями из-за коронавируса.
REGNUM 07:00
Кино

12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать финальным

Совсем недавно поклонники радовались продлению проекта на 11 сезон.
Комсомольская правда 04:33
Общество

Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины

Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
REGNUM 07:50
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Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

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Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
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