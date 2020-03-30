Коронавирус
РИА НовостиЛишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы
По данным штаба, за последние сутки в столице подтвердилось 212 новых случаев COVID-19. Большинство новых заболевших - молодые люди от 18 до 40 лет. Всего в Москве зафиксировано 1226 случаев коронавируса.
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Оперштаб Москвы сообщил о молодых пациентах среди новых инфицированных коронавирусом
ПолитРоссиявчера в 06:34
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Политика
Песков рассказал, почему в России не вводят режим ЧС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в стране не вводится режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года
На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Космос
Астрономы нашли край нашей Галактики
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В Ярославле первую пациентку с коронавирусом выписали из стационара
Ярославна, первая переболевшая коронавирусом, выздоровела и ее выписали из инфекционной больницы.
Технологии
В соцсети «Одноклассники» запустили сервисы госуслуг
Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом госуслуг запустила приложение, которое дает возможность пользоваться госуслугами внутри соцсети.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Наука
Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов
Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию.
Общество
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Общество
В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.
Авто
В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo
Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836
В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Спорт
МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады
Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Армия и оружие
Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США
Общество
Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии
В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Атомная подводная лодка «Северодвинск» построена российскими конструкторами по проекту 885 «Ясень».
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Хоккей
«Барыс» предложил Скабелке улучшенный контракт
«Барыс» пытается удержать Андрея Скабелку на посту главного тренера команды.
Наука
Углеродные точки повысят эффективность солнечных батарей и светодиодов
В обоих случаях зарубежные коллеги ученых из Университета ИТМО получили значительное повышение эффективности устройств, созданных с применением вспомогательных слоев из описанных выше углеродных точек.
Экономика
В Чувашии решили, как поддержать предпринимателей
Чебоксары, 30 марта 2020, 14:00 — REGNUM В Чувашии разрабатываются меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с ограничениями из-за коронавируса.
Кино
12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать финальным
Совсем недавно поклонники радовались продлению проекта на 11 сезон.
Общество
Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.