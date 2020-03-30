По данным штаба, за последние сутки в столице подтвердилось 212 новых случаев COVID-19. Большинство новых заболевших - молодые люди от 18 до 40 лет. Всего в Москве зафиксировано 1226 случаев коронавируса.

Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы

Энергетика Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.

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Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Технологии В соцсети «Одноклассники» запустили сервисы госуслуг Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом госуслуг запустила приложение, которое дает возможность пользоваться госуслугами внутри соцсети.

Наука Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию.

Спорт МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.

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Экономика В Чувашии решили, как поддержать предпринимателей Чебоксары, 30 марта 2020, 14:00 — REGNUM В Чувашии разрабатываются меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с ограничениями из-за коронавируса.