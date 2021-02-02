Элиста, 2 февраля 2021, 15:52 — REGNUM В настоящее время лишь 7,4% жителей Республики Калмыкия обеспечены качественной питьевой водой. Об этом в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

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