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Лишь 7,4% жителей Калмыкии обеспечены питьевой водой

Элиста, 2 февраля 2021, 15:52 — REGNUM В настоящее время лишь 7,4% жителей Республики Калмыкия обеспечены качественной питьевой водой. Об этом в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.В источнике
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Михаил Мишустин: «7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой. Это, конечно, беда!»

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Премьер Михаил Мишустин едет вселять оптимизм в Калмыкию

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Интерфакс - Россия

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Интерфакс - Россиявчера в 08:20
ТАСС

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ТАССвчера в 09:03
RT на русском

Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию

RT на русском1 февраля в 14:43
Российская газета

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