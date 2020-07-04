Политика
Lenta.ruЛишенный сана опальный священник выступил с обращением
Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
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Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Футбол
Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву
Soccer.ru вчера в 15:42
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
CT news вчера в 14:25
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю
Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 00:09
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Здоровье
Число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч
За сутки в России выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 84 регионах, сообщает оперштаб.
Ридус 04:43
Общество
200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса
В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
Вести.Ru 08:28
Авто
Компания BMW обновляет программное обеспечение своих автомобилей
Компания BMW научила свои автомобили дооснащаться «по воздуху».
Автоновости дня вчера в 05:20
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Происшествия
Замглавы Минобрнауки не признала вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель главы Минобрнауки Марина Лукашевич не признала вину в хищении 40 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 09:28
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Дочь певца Евгения Осина вышла замуж
Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Футбол
«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Спартак" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:36
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com вчера в 00:54
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Экономика
Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru 02 июля в 12:36
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян впервые стала мамой
Блогер и визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Фото с новорожденным появилось в ее Instagram. Визажист родила сына весом 4 кг.
РЕН ТВ 05:51
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 08:40
Общество
Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
Футбол
Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы
Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 09:05
Общество
Торнадо в Орехово-Зуево сняли на видео
В пятницу, 3 июля, над подмосковным Орехово-Зуеве прошел торнадо.
Комсомольская правда 03:14
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53