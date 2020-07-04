Политика

Lenta.ruLenta.ruЛишенный сана опальный священник выступил с обращением

Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
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Экс-схиигумен Сергий назвал российские власти изменниками родины за «электронный лагерь Сатаны»

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Лишенный сана священник Сергий выступил с обращением

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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