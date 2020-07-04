Политика
Lenta.ruЛишенный сана опальный священник выступил с обращением
Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
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Экономика
Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 июля в 23:50
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Путешествия
Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым
Ранее опрошенные «Интерфаксом» эксперты связали увеличение цен на поездки в Крым с попыткой заработать на гражданах, которые в условиях эпидемии не могут выехать за пределы страны.
Lenta.ru 06:06
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Политика
МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле
Разведка Соединенных Штатов, обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвует в наркотрафике.
ТАСС 06:28
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM вчера в 08:32
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv вчера в 01:00
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 02 июля в 09:16
Происшествия
Следствие установило количество человек в машине Ефремова в момент ДТП
Известия вчера в 18:43
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Футбол
В Серии А могут изменить время начала летних матчей
Поскольку лето 2020 года не является очень жарким, и RAI Sport сообщает, что уже с 31 тура Серии А начало матчей могут подвинуть на более раннее время.
Евро-футбол.ру вчера в 13:39
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Транспорт
В Воронежской области открыли дорогу в обход Павловска и села Лосево
В субботу, 4 июля, в Воронежской области открыли новый участок трассы М-4 «Дон» в обход Лосево и Павловска, сообщают «Вести Воронеж».
De Facto 05:36
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM вчера в 00:14
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Армия и оружие
Испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2 провела Украина
Украинское агентство Defense Express опубликовало видеозапись проведенных на Украине испытаний турецкого беспилотника Bayraktar TB2.
Военное дело 05:15
Армия и оружие
В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09