Политика

Lenta.ruLenta.ruЛишенный сана опальный священник выступил с обращением

Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
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Экс-схиигумен Сергий назвал российские власти изменниками родины за «электронный лагерь Сатаны»

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Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
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Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

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Армия и оружие

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

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Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
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Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
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Испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2 провела Украина

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Армия и оружие

В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»

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