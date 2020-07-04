Экономика Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости". 2

Путешествия Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым Ранее опрошенные «Интерфаксом» эксперты связали увеличение цен на поездки в Крым с попыткой заработать на гражданах, которые в условиях эпидемии не могут выехать за пределы страны. 3

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 809

Технологии В WhatsApp добавят пять новых функций Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций. 72

Политика В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения. 173

Политика Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 67

Футбол В Серии А могут изменить время начала летних матчей Поскольку лето 2020 года не является очень жарким, и RAI Sport сообщает, что уже с 31 тура Серии А начало матчей могут подвинуть на более раннее время.

Общество Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. 28

Армия и оружие В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков. 59

Политика Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации. 34