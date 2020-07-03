с чего всё началось

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. "Из монастыря я не уйду", - заявил Сергий.

Политика ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек. 786

Гаджеты Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка. 22

Общество Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. 27

Футбол Чалов отправился с ЦСКА на матч против «Ахмата» ЦСКА вылетел в Грозный на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом", сообщает пресс-служба клуба.

Транспорт В метро Москвы остановили движение на Филевской линии «На Филевской линии временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за дерева на пути», — сообщили в пресс-службе.

Гаджеты Samsung занимает половину рынка чипов памяти для смартфонов Компания Strategy Analytics подсчитала, что объём мирового рынка чипов памяти для смартфонов в первом квартале текущего года составил $9,4 млрд.

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 182

Общество ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства. 20

Армия и оружие Норвежские истребители сопровождали российские Ту-142 над Атлантикой За 12 часов полета три российских самолета пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также над северо-восточной Атлантикой.

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 3,4K

Футбол Отец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита» Отец полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Глушенков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

Политика О чем говорят результаты голосования Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок. 19

Гаджеты Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 для более чем 20 смартфонов На сегодняшний день (3 июля) стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для следующих моделей смартфонов: Xiaomi Mi 10 Pro; Xiaomi Mi 10; Xiaomi Mi Note 10 Lite; Xiaomi Mi 9; Xiaomi Mi 9 Pro 5G; Xiaomi Mi 9T; Xiaomi Mi 9T Pro; Redmi K30; Redmi K30 5G; Redmi K30 Pro; Redmi K20; Redmi K20 Pro; Redmi Note 9; Redmi Note 8 Pro; POCO F2 Pro; POCO X2. 43

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 620