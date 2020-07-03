Религия

ТАССТАССЛишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. "Из монастыря я не уйду", - заявил Сергий.
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с чего всё началось
Схиигумен Сергий (Николай Романов) в видеообращении, опубликованном на Youtube
, заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана.
Газета.Ru11:08

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Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

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