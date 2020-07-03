с чего всё началось

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. "Из монастыря я не уйду", - заявил Сергий.

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса «Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. 48

Политика Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 3

Политика Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 48

Политика В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 3

Авто Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября. 13

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 4,9K

Общество В Британии скончался самый старый кот в мире В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail. 27

Экономика Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора. 8

Общество Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 67

Общество Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости. 849

Здоровье Победа «без суеты»: Депутат Госдумы назвал условия завершения пандемии Окончательная победа над пандемией в России зависит от поведения граждан и их отношения к индивидуальной безопасности.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 1K