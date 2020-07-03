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ТАССТАСС

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. "Из монастыря я не уйду", - заявил Сергий.В источнике
С чего всё началось
Схиигумен Сергий (Николай Романов) в видеообращении, опубликованном на Youtube, заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана.
Газета.Ru11:08
Подробнее о событии

«Из монастыря я не уйду»: лишенный сана отец Сергий выступил с проповедью о врагах

Екатеринбург Онлайн09:51

«Из монастыря я не уйду»: опальный схиигумен Сергий призвал православных объединяться в ополчение

66.ru10:15

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

ТАСС10:02

Прихожане схиигумена Сергия заявили о своем несогласии с лишением его сана

Znak.com10:00

Лишенный сана схиигумен Сергий пообещал не покидать монастырь и призвал сторонников

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Схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

РИА Новости10:43

Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

РБК08:26
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Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения

Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.
ТАСС11:23
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Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ11:56
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия04:30
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В Ростовской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 3 июля, постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений, действующих в области из-за пандемии", - говорится в сообщении.
РИА Новости12:02
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Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК05:52
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Игры для PlayStation 5 станут дороже

Ранее Sony провела онлайн-презентацию PlayStation 5, на которой продемонстрировала дизайн приставки и анонсировала первые игры для консоли нового поколения.
Lenta.ru10:55
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