Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
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Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. "Из монастыря я не уйду", - заявил Сергий.В источнике
С чего всё началось
Схиигумен Сергий (Николай Романов) в видеообращении, опубликованном на Youtube, заявил, что не покинет основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана.
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«Из монастыря я не уйду»: лишенный сана отец Сергий выступил с проповедью о врагах
Екатеринбург Онлайн09:51