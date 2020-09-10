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Газета.Ru
Газета.Ru

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Опального священника Сергия, который призывал прихожан игнорировать меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса, отлучили от церкви решением церковного суда Екатеринбургской епархии. В начале июля по той же причине его лишили сана.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Конфликт духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия с РПЦ. Главное

ТАСС10:11
Ридус

Религиовед объяснил отлучение Сергия (Романова) сектантством и оккультизмом

Ридус08:49
66.ru

Епархия не станет возвращать себе захваченный Сергием Среднеуральский монастырь

66.ru05:36
Деловой квартал (Екатеринбург)

Не отец Сергий, а просто Николай. Церковный суд отлучил скандального священника от церкви

Деловой квартал (Екатеринбург)08:42
Коммерсантъ

Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Коммерсантъ05:29
JustMedia

Владимир Легойда высказался по поводу отлучения схимонаха Сергия от церкви

JustMedia06:12
Екатеринбург Онлайн

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Екатеринбург Онлайн08:14

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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