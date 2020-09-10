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Газета.Ru
Газета.Ru

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Опального священника Сергия, который призывал прихожан игнорировать меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса, отлучили от церкви решением церковного суда Екатеринбургской епархии. В начале июля по той же причине его лишили сана.В источнике
Подробнее о событии
Деловой квартал (Екатеринбург)

Не отец Сергий, а просто Николай. Церковный суд отлучил скандального священника от церкви

Деловой квартал (Екатеринбург)08:42
Ридус

Религиовед объяснил отлучение Сергия (Романова) сектантством и оккультизмом

Ридус08:49
Коммерсантъ

Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Коммерсантъ05:29
URA.Ru

РПЦ: отлученным от церкви Сергием манипулировали

URA.Ru06:41
РИА Новости

Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

РИА Новости07:26
66.ru

Епархия не станет возвращать себе захваченный Сергием Среднеуральский монастырь

66.ru05:36
JustMedia

Владимир Легойда высказался по поводу отлучения схимонаха Сергия от церкви

JustMedia06:12

Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке
РБК08:26
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Нефть Brent вернулась к $41 за баррель

Лондон, 9 сентября 2020, 22:27 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 9 сентября, нефть Brent уже «пробила» отметку $41 за баррель.
REGNUMвчера в 15:27

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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