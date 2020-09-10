Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.