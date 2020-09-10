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Газета.Ru
Газета.Ru

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Опального священника Сергия, который призывал прихожан игнорировать меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса, отлучили от церкви решением церковного суда Екатеринбургской епархии. В начале июля по той же причине его лишили сана.В источнике
Подробнее о событии
Деловой квартал (Екатеринбург)

Не отец Сергий, а просто Николай. Церковный суд отлучил скандального священника от церкви

Деловой квартал (Екатеринбург)08:42
Ридус

Религиовед объяснил отлучение Сергия (Романова) сектантством и оккультизмом

Ридус08:49
Коммерсантъ

Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Коммерсантъ05:29
66.ru

Епархия не станет возвращать себе захваченный Сергием Среднеуральский монастырь

66.ru05:36
Екатеринбург Онлайн

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Екатеринбург Онлайн08:14
АиФ Урал

В Кремле прокомментировали ситуацию со скандальным священником Сергием

АиФ Урал07:28
JustMedia

Владимир Легойда высказался по поводу отлучения схимонаха Сергия от церкви

JustMedia06:12

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно

Буквально только что закончился прямой эфир на канале «Москва 24» с адвокатом Михаила Ефремова, которого в минувший вторник суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Вокруг ТВ11:29
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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В Оренбуржье возобновляют работу кинотеатры и развлекательные центры

Оренбург, 10 сентября 2020, 16:06 — REGNUM В Оренбургской области согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, разрешено возобновить работу кинозалов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, спортивных объектов, аттракционов и пунктов проката развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.
REGNUM09:06
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В Минске задержали журналиста Семченко

Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости11:27
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Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери

Певица с супругом уже ждут внуков Звезда российской поп-сцены Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, давно мечтали о втором ребенке — пара вместе уже более 17 лет.
WomanHit.ru10:27
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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