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Газета.Ru
Газета.Ru

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Опального священника Сергия, который призывал прихожан игнорировать меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса, отлучили от церкви решением церковного суда Екатеринбургской епархии. В начале июля по той же причине его лишили сана.В источнике
Подробнее о событии
Деловой квартал (Екатеринбург)

Не отец Сергий, а просто Николай. Церковный суд отлучил скандального священника от церкви

Деловой квартал (Екатеринбург)08:42
ТАСС

Конфликт духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия с РПЦ. Главное

ТАСС10:11
66.ru

Епархия не станет возвращать себе захваченный Сергием Среднеуральский монастырь

66.ru05:36
Екатеринбург Онлайн

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Екатеринбург Онлайн08:14
Ридус

Религиовед объяснил отлучение Сергия (Романова) сектантством и оккультизмом

Ридус08:49
Коммерсантъ

Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Коммерсантъ05:29
JustMedia

Владимир Легойда высказался по поводу отлучения схимонаха Сергия от церкви

JustMedia06:12

Запорожский автозавод запустил производство автомобилей Groupe Renault

Киев, 10 сентября 2020, 12:56 — REGNUM Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ) запустил производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.
Запорожский автозавод запустил производство автомобилей Groupe Renault
REGNUM05:56
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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русском06:20
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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