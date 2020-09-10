Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
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Опального священника Сергия, который призывал прихожан игнорировать меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса, отлучили от церкви решением церковного суда Екатеринбургской епархии. В начале июля по той же причине его лишили сана.В источнике
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Не отец Сергий, а просто Николай. Церковный суд отлучил скандального священника от церкви
Деловой квартал (Екатеринбург)08:42