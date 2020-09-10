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Газета.Ru
Газета.Ru

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Опального священника Сергия, который призывал прихожан игнорировать меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса, отлучили от церкви решением церковного суда Екатеринбургской епархии. В начале июля по той же причине его лишили сана.В источнике
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Ридус

Суд Екатеринбургской епархии постановил отлучить схимонаха Сергия от Церкви

Ридус06:33
Коммерсантъ

Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Коммерсантъ05:29
66.ru

Епархия не станет возвращать себе захваченный Сергием Среднеуральский монастырь

66.ru05:36
URA.Ru

РПЦ: отлученным от церкви Сергием манипулировали

URA.Ru06:41
РИА Новости

Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

РИА Новости07:26
Политсовет

Епархиальный суд постановил отлучить бывшего схиигумена Сергия от церкви

Политсовет05:09
АиФ Урал

В Кремле прокомментировали ситуацию со скандальным священником Сергием

АиФ Урал07:28

Создатель «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального

Значительное улучшение состояния основателя Фонда борьбы с коррупцией, блогера и российского оппозиционера Алексея Навального, о котором сообщают СМИ, может означать, что в его организме находилась небольшая доза яда, заявил один из разработчиков «Новичка», экс-сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев в беседе с РБК.
Создатель «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального
Live2407:30
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ЦБ планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза

Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
ТАСС06:01

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Американский спутник снял секретный китайский шаттл после посадки

Главная интрига — является ли аппарат крылатым, способным по-самолетному совершать посадку на аэродроме в заданном районе Земли, или же это многоразовая возвращаемая капсула, которая приземляется, как российский "Союз" или американский корабль Dragon.
Газета.Ru07:05
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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«Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных sim-карт

Для подключения устройства с eSim к сотовой сети не нужно вставлять в гаджет обычную sim-карту – можно просканировать предоставленный оператором QR-код (виртуальную sim-карту), после чего новый номер телефона запишется на встроенный чип.
Ведомостивчера в 16:55
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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