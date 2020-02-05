Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаЛишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Руководство ВМС США тревожит растущая активность российских подлодок в Атлантическом океане. Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
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Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок, сообщалось на портале The Drive
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Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

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В Совете Федерации предсказали рост цен на жилье в России

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Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории», которые не будут входить в состав территорий субъектов федерации.
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