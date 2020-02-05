с чего всё началось

Руководство ВМС США тревожит растущая активность российских подлодок в Атлантическом океане. Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.

Единоборства Бивол уверен, что способен победить Альвареса Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол выразил мнение, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.

Общество Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

Здоровье У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса "Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.

Общество Названы лидирующие по потреблению водки регионы России Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека - с 2018-го этот показатель снизился на 2%.

Хоккей Порядин и Кудрявцев не сыграют в матче Евротура с Финляндией Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин не сыграют в матче Евротура против финнов, утром в четверг хоккеисты не тренируются с играющим составом.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Политика Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.

Авто Названы номинанты на звание «Всемирный автомобиль года» Организаторы конкурса World Car of the Year-2020 объявили лонг-лист претендентов на звание «Лучший автомобиль года» и на победу в четырех номинациях.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Происшествия В Ялте во время шторма погибли два человека Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Происшествия Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.