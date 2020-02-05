Армия и оружие
Российская газетаЛишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США
Руководство ВМС США тревожит растущая активность российских подлодок в Атлантическом океане. Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
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с чего всё началось
Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок, сообщалось на портале The Drive.РИА Новости03:10
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ВМС США считают, что российские подлодки в Атлантике создают напряжение в регионе
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