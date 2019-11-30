Происшествия
РИА НовостиЛишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360". В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.
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с чего всё началось
В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом.Телеканал 360°вчера в 11:30
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Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат
Телеканал 360°вчера в 11:30
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