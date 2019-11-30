Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЛишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360". В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.
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Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом.
Телеканал 360°вчера в 11:30

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Потерявший обе руки при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Известиявчера в 22:15

Работник «Дома-2», потерявший руки от взрыва, добился пожизненных выплат

URA.Ruвчера в 21:46

Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

Телеканал 360°вчера в 11:30

Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты

Lenta.ruвчера в 20:36

Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненной компенсации

ТК Звездавчера в 18:46

Потерявший обе руки при взрыве на съёмках «Дома-2» добился пожизненных выплат

Life.ruвчера в 14:18

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

РИА Новостивчера в 20:50
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