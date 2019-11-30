Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЛишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360". В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом.
Телеканал 360°вчера в 11:30

Подробнее о событии

Потерявший обе руки при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Известиявчера в 22:15

Работник «Дома-2», потерявший руки от взрыва, добился пожизненных выплат

URA.Ruвчера в 21:46

Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты

Lenta.ruвчера в 20:36

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

РИА Новостивчера в 20:50

Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненной компенсации

ТК Звездавчера в 18:46

Потерявший обе руки при взрыве на съёмках «Дома-2» добился пожизненных выплат

Life.ruвчера в 14:18

Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

Телеканал 360°вчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в стране, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:15
Авто

Полиция ОАЭ закупается российскими вездеходами «Шаман»

Напомним, немного ранее в ОАЭ продемонстрировали российский вездеход «Шаман».
CarsWeek.ru 28 ноября в 08:12
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Гаджеты

В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Футбол

Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на резервную дату в связи с болезнью большого количества футболистов сочинского клуба.
RT на русском 03:09
Общество

С 1 декабря маркировка шин и духов станет обязательной

Ранее сообщалось, что маркировка молочных продуктов станет обязательной с июня 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 23:29
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Фигурное катание

Медведева: я уже устала отвечать на вопросы о четверных прыжках

Двухкратная серебряная олимпийская призерка по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об однотипных вопросах от журналистов после соревнований.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
REGNUM 02:55
Общество

Ангела Меркель упала на сцене во время выступления в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
VSE42.RU 28 ноября в 21:00
Политика

Путин обнаружил ахинею в аналитических передачах телеканала «Россия 1»

Президент России Владимир Путин нашел точное слово в определении сути так называемых аналитических передач на телеканале «Россия 1»: ахинея.
Millionaire.ru 03:16
Энергетика

«Нафтогаз» пытается добиться ареста активов «Газпрома» в Латвии

"Нафтогаз" пытается добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" на территории Латвии – украинская компания подала соответствующее ходатайство в Суд Видземского предместья Риги, говорится в отчете на сайте российского холдинга.
Sputnik Латвия вчера в 05:15
Политика

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Lenta.ru вчера в 12:51
Здоровье

Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

Газета.Ru вчера в 14:16
Музыка

Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле

Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
РИА Новости вчера в 04:39
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Наука

Российские разработчики создали основу для флешек будущего

Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Pravda.Ru вчера в 14:30
Происшествия

Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
РБК вчера в 21:37
Армия и оружие

National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием»

Бронежилет не спасет от выстрела из российской крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК).
Телеканал 360° 00:33
Музыка

Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении

Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.
News.ru 28 ноября в 00:00
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Общество

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru вчера в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное