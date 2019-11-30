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РИА НовостиРИА НовостиЛишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360". В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.
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Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом.
Телеканал 360°11:30

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Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

Телеканал 360°11:30

Потерявший обе руки при взрыве на съёмках «Дома-2» добился пожизненных выплат

Life.ru14:18

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

РИА Новости20:50

Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты

Lenta.ru20:36

Потерявший обе руки при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Известия22:15

Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненной компенсации

ТК Звезда18:46

Работник «Дома-2», потерявший руки от взрыва, добился пожизненных выплат

URA.Ru21:46
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