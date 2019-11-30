Происшествия
РИА НовостиЛишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360". В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом.Телеканал 360°вчера в 11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат
Телеканал 360°вчера в 11:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге
На одной из торговых улиц Гааги неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции.
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм
Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Технологии
Квантовые вычисления
Существует ли квантовый компьютер на самом деле В конце октября со слов Google (формально — материнской компании Alphabet), где построен 54-кубитовый квантовый вычислитель, многие вслед за WSJ опубликовали новость, что задача, для которой традиционному суперкомпьютеру потребовалось бы 10 тыс. лет, решена этим вычислителем за минуты.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Гаджеты
Новые модификации дискретной графики Intel DG1 замечены в таможенной базе ЕЭК
Источник изображения: портал ЕЭК Эта неделя для "таможенных следопытов" обернулась двумя новыми сюрпризами, связанными с поставками на территорию РФ образцов дискретных графических решений DG1.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Музыка
Участник шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет Гаю
Участник восьмого сезона шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет родному городу.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
Здоровье
Как Минздрав провёл водителей с медсправками
Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Политика
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Происшествия
Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
В Россию из Доминиканской республики вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Энергетика
«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Происшествия
Суд отправил главу ростовского минздрава под домашний арест
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией
Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе
В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
Армия и оружие
США обеспокоены началом испытаний российских С-400 против F-16
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турцией вызывают беспокойство.