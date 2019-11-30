Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЛишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360". В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.
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Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом.
Телеканал 360°вчера в 11:30

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Лишившийся рук при взрыве на площадке «Дома-2» мужчина добился пожизненных выплат

Телеканал 360°вчера в 11:30

Потерявший обе руки при взрыве на съёмках «Дома-2» добился пожизненных выплат

Life.ruвчера в 14:18

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

РИА Новостивчера в 20:50

Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты

Lenta.ruвчера в 20:36

Потерявший обе руки при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Известиявчера в 22:15

Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненной компенсации

ТК Звездавчера в 18:46

Работник «Дома-2», потерявший руки от взрыва, добился пожизненных выплат

URA.Ruвчера в 21:46
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Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

На одной из торговых улиц Гааги неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции.
Life.ru вчера в 14:49
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 ноября в 00:32
Технологии

Квантовые вычисления

Существует ли квантовый компьютер на самом деле В конце октября со слов Google (формально — материнской компании Alphabet), где построен 54-кубитовый квантовый вычислитель, многие вслед за WSJ опубликовали новость, что задача, для которой традиционному суперкомпьютеру потребовалось бы 10 тыс. лет, решена этим вычислителем за минуты.
Коммерсантъ Наука 27 ноября в 16:00
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Гаджеты

Новые модификации дискретной графики Intel DG1 замечены в таможенной базе ЕЭК

Источник изображения: портал ЕЭК Эта неделя для "таможенных следопытов" обернулась двумя новыми сюрпризами, связанными с поставками на территорию РФ образцов дискретных графических решений DG1.
3DNews вчера в 09:03
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
Музыка

Участник шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет Гаю

Участник восьмого сезона шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет родному городу.
АиФ Оренбург 27 ноября в 05:02
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
Деловое.ТВ вчера в 03:00
Здоровье

Как Минздрав провёл водителей с медсправками

Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Quto.ru 28 ноября в 09:15
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Происшествия

Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

В Россию из Доминиканской республики вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября.
Известия вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены

iReactor 27 ноября в 17:50
Энергетика

«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Дождь вчера в 05:59
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 28 ноября в 10:51
Происшествия

Суд отправил главу ростовского минздрава под домашний арест

Известия вчера в 13:47
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией

Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Discover24 вчера в 04:12
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rambler News Service вчера в 05:40
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Армия и оружие

В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
Lenta.ru 00:26
Армия и оружие

США обеспокоены началом испытаний российских С-400 против F-16

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турцией вызывают беспокойство.
Политическая Экспертиза 27 ноября в 06:02
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