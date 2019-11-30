В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» раздался взрыв. В результате пострадал 23-летний Владимир Шахов. Молодой человек остался инвалидом.

с чего всё началось

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360". В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.

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