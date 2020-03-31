Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Общество Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа Правительство России ввело ограничение на количество пассажиров из-за рубежа, которое могут принять аэропорты за одни сутки, заявили в рабочей группе по координации возвращения граждан при министерстве транспорта 30 марта в отчете на сайте ведомства.

Общество С 1 апреля вырастут социальные пенсии С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Общество Трафик иностранных ресурсов могут ограничить Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Энергетика России предсказали массовые закупки бензина за рубежом Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.

Общество В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 201 623 человека Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, по последним данным, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Госдума рассмотрит проект о праве вводить режим ЧС Во вторник, 31 марта, в первом чтении будет рассмотрен пакет законов, расширяющих полномочия кабмина, в том числе будет обсуждаться право вводить режим ЧС на территории России в связи с распространением COVID-19.