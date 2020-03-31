Коронавирус

РБКРБКЛишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

РБК00:33

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Россиянам в кризис хватит накоплений при потере работы только на два месяца

News.ru02:54

Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

НТВ02:57

Аналитики подсчитали сбережения россиян во время пандемии

Профиль02:32

У россиян, лишившихся работы, запасы закончатся через месяц

ГЛАС.RU01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа

Правительство России ввело ограничение на количество пассажиров из-за рубежа, которое могут принять аэропорты за одни сутки, заявили в рабочей группе по координации возвращения граждан при министерстве транспорта 30 марта в отчете на сайте ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
Общество

С 1 апреля вырастут социальные пенсии

С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.
Общественное мнение вчера в 02:30
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.
Коммерсантъ 01:30
Энергетика

Нефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета вчера в 11:24
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции

Актуальный показатель для Уфы на 6:00 часов утра 31 марта составляет 4,8.
КП - Уфа вчера в 23:07
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru 29 марта в 08:32
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

В Липецкой области объявили режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса ввели на территории Липецкой области.
Вести Воронеж вчера в 10:12
Происшествия

В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса

Кострома, 31 марта 2020, 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса.
REGNUM 02:39
Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак переболела коронавирусом

Газета.Ru 02:54
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Энергетика

России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.
Lenta.ru 02:40
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 201 623 человека

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, по последним данным, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:41
Политика

Госдума рассмотрит проект о праве вводить режим ЧС

Во вторник, 31 марта, в первом чтении будет рассмотрен пакет законов, расширяющих полномочия кабмина, в том числе будет обсуждаться право вводить режим ЧС на территории России в связи с распространением COVID-19.
Политическая Экспертиза вчера в 04:24
Политика

«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса

Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
РИА Новости 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное