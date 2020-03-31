Коронавирус
РБКЛишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца
Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
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Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
В Москве 70 человек вылечились от коронавируса
В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»
Общество
Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа
Правительство России ввело ограничение на количество пассажиров из-за рубежа, которое могут принять аэропорты за одни сутки, заявили в рабочей группе по координации возвращения граждан при министерстве транспорта 30 марта в отчете на сайте ведомства.
Общество
С 1 апреля вырастут социальные пенсии
С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.
Общество
Трафик иностранных ресурсов могут ограничить
Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.
Энергетика
Нефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли
Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
Общество
Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции
Актуальный показатель для Уфы на 6:00 часов утра 31 марта составляет 4,8.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В Липецкой области объявили режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса ввели на территории Липецкой области.
Происшествия
В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса
Кострома, 31 марта 2020, 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса.
Общество
В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак переболела коронавирусом
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Энергетика
России предсказали массовые закупки бензина за рубежом
Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 201 623 человека
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, по последним данным, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Госдума рассмотрит проект о праве вводить режим ЧС
Во вторник, 31 марта, в первом чтении будет рассмотрен пакет законов, расширяющих полномочия кабмина, в том числе будет обсуждаться право вводить режим ЧС на территории России в связи с распространением COVID-19.
Политика
«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса
Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.