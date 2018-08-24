Коронавирус

РБКРБКЛишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
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Голодное лето 2020 года: сбережения многих россиян иссякнут к июню

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Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
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Футбол

Чемпионат России по футболу могут возобновить через два месяца

Арустамян заметил, что предполагаемая дата возобновления чемпионата — 30 мая.
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В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса

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Общество

Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
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Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
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Армия и оружие

Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

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Армия и оружие

Американцы вновь препятствуют прохождению российской военной полиции по маршруту патруля в Сирии

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