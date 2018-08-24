Коронавирус
РБКЛишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца
Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
Бизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа
РСПП планирует оказывать помощь при участии Сбербанка.
Общество
Границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не планируется
Власти Петербурга и Ленобласти не планируют закрывать границу между субъектами.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о супружеской жизни с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус недавно разоткровенничалась в одном из интервью и рассказала о том, как она познакомилась с комиком Гариком Харламовым.
Здоровье
Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей
На встрече с главой Совета республики Натальей Кочановой президент отметил, что изоляция – это не выход, поскольку никто не знает, здоровы ли люди, остающиеся дома.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Экономика
Минпромторг удвоил финансирование программ льготного автокредитования
Минпромторг России вдвое увеличил программы господдержки спроса на автомобили и вместе с программой льготного лизинга выделит на них 12,5 млрд рублей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.
Общество
Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции
Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел Superjet 100
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Почти все московские СИЗО перестанут принимать новых арестантов
Во все столичные СИЗО кроме одного ( СИЗО №7) перестанут направлять арестантов, а также пускать адвокатов.
Общество
Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
Футбол
Чемпионат России по футболу могут возобновить через два месяца
Арустамян заметил, что предполагаемая дата возобновления чемпионата — 30 мая.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта
В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса
В Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей — он начнёт действовать с вечера 31 марта.
Общество
Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве
Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Религия
Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Гаджеты
Энергоэффективные 15-ваттные Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U выступают на уровне 45-ваттных процессоров Intel
Производительность мобильного процессора Ryzen 7 4800HS действительно впечатляет.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Наука
Ученые используют сою для производства мяса
Согласно опубликованным сегодня материалам Nature Food, соевый белок, который легко доступен и экономически эффективен, может быть использован в качестве основы для выращивания говяжей ткани.
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.