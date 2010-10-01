Экономика
КоммерсантъЛишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Футбол
Невилл: «„Манчестер Юнайтед“ получает ту боль, которую заслуживает»
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что манкунианскому клубу нужно срочно усилить состав для исправления нынешней ситуации.
Евро-футбол.ру 01:28
Происшествия
У берегов Японии столкнулись японское и северокорейское суда
Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной под флагом КНДР.
Российская газета вчера в 23:02
Кино
«Картина» о Поклонской и политической цензуре победила в двух номинациях на международном кинофестивале в США
Российский фильм «Картина» выиграл две номинации на престижном международном фестивале независимого кино Festigious в Лос-Анджелесе – лучшая комедия и лучший режиссер короткометражного фильма (Сергей Кальварский).
Фонтанка.Ру 01:29
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Политика
Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.
REGNUM вчера в 18:38
Происшествия
Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
RT на русском 00:56
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Тело жестоко убитой 19-летней девушки обнаружили сегодня днем в центре Читы. Об этом сообщили в региональном СУ СК по Забайкалью.
Российская газета вчера в 08:53
Политика
Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране.
Lenta.ru вчера в 23:15
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Глава России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом заявил, что ему неинтересно положение украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором тот оказался в результате скандала в США.
Газета.Ru вчера в 14:01
Общество
В России снова начнут производить кальвадос
Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после ухода Кононова
Московский Комсомолец вчера в 14:07
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Политика
Замглавы Челябинска по городскому хозяйству ушел в отставку
Евгений Крехтунов на пост главы Челябинска по городскому хозяйству был назначен экс-главой Владимиром Елистратовым в декабре 2018 года.
ФедералПресс 00:52
Культура
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Lenta.ru вчера в 17:02
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
МИД РФ выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой
МИД России назвал организованный в Нью-Йорке допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой «очередной враждебной провокацией».
Вечерняя Москва вчера в 07:50
Космос
NASA опубликовало в Сети звуки Марса
Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
Народные новости 05 октября в 15:39
Космос
В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов
В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
REGNUM 05 октября в 15:19
Армия и оружие
SDF: Новая операция Турции приведет к войне
RuNews24.ru вчера в 10:46
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Здоровье
Более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа за месяц
За месяц бесплатную прививку от гриппа сделали более 1,5 миллиона человек.
Москва 24 00:46
Здоровье
Число погибших от курения вейпов в США достигло 18 человек
В настоящее время установлено, что в Соединенных Штатах от курения вейпа погибли 18 человек. Проблемы с дыханием возникли у тысячи граждан.
Политическая Экспертиза 03 октября в 21:58
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия
В Подмосковье четверо детей и взрослый погибли при пожаре
Четверо детей и один взрослый погибли при пожаре в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:24