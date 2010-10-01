Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛишние электросети тянут средства

Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
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с чего всё началось

Лишние электросети тянут средства

Минэнерго хочет обязать тех потребителей, которые постоянно используют менее 60% максимальной мощности, больше платить за передачу электроэнергии: с 2020 года — на 5%, с 2021-го — на 10%. Этот период является переходным, и база тарифа на услуги по передаче электроэнергии меняться не будет.
Коммерсантъвчера в 18:25

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Россиянам придется больше платить за свет

Моя Москва.онлайнвчера в 23:43

Россиян заставят больше платить за электричество

Daily05:18

Счета за электричество будут больше – стало известно, для кого вырастут платежи

IrkutskMedia05:00

В России подорожает электричество

Век00:16

Россиянам придется больше платить за свет

Новый город06:02

Россиянам придется больше платить за свет

URA.Ruвчера в 22:37

Лишние электросети тянут средства

Коммерсантъвчера в 18:25
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Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:40
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Шоу-бизнес

СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Общество

Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.
РБК 05:36
Политика

Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.
Газета.Ru 05:33
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» заглянула в центр Млечного пути

Портал Поиск 04 октября в 08:47
Футбол

Нидерланды отрекаются от Голландии

Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Авто

Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса

Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Политика

Николай Панков: «На главврачей никто не собирается нападать»

В самом начале Панков анонсировал предстоящую партийную конференцию 19 октября, отметив, что на ней, в том числе, "будет проводиться ротация кадров".
Взгляд-инфо 05:07
Происшествия

Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»

Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.
ТАСС 04:51
Энергетика

Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 05:28
Политика

Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Общество

Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты

Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM вчера в 19:01
Спорт

Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом

Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Футбол

Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
Политика

Спикер Рады назвал условия особого статуса Донбасса

Новый закон об особом статусе отдельных районов Донбасса вступит в силу при некоторых условиях.
Накануне.Ru 05:36
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Футбол

Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе

Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.
REGNUM 05:44
Политика

Глава Нацполиции Украины поддержал легализацию проституции

Газета.Ru 04:31
Шоу-бизнес

Ростовчанка Полина Диброва показала пикантное фото из ванной

Жена известного ведущего Дмитрия Диброва - Полина - показала подписчикам пикантное фото из ванной комнаты.
Donday.ru вчера в 12:59
Армия и оружие

Мимо пассажирского Airbus пролетела ядерная ракета США

Пассажиры и члены экипажа самолета "Мексиканских авиалиний" стали очевидцами проводимых США секретных испытаний своих новых ракет.
В городе R 04:43
Фигурное катание

На турнире в Японии Трусова опередила Загитову

МонаВиста 05 октября в 08:49
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Энергетика

В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины

В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
RT на русском 04:20
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
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