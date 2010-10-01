Экономика
КоммерсантъЛишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
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с чего всё началось
Минэнерго хочет обязать тех потребителей, которые постоянно используют менее 60% максимальной мощности, больше платить за передачу электроэнергии: с 2020 года — на 5%, с 2021-го — на 10%. Этот период является переходным, и база тарифа на услуги по передаче электроэнергии меняться не будет.Коммерсантъвчера в 18:25
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СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
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Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород
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Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.
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Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
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Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
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Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Политика
Спикер Рады назвал условия особого статуса Донбасса
Новый закон об особом статусе отдельных районов Донбасса вступит в силу при некоторых условиях.
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Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе
Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.
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Жена известного ведущего Дмитрия Диброва - Полина - показала подписчикам пикантное фото из ванной комнаты.
Армия и оружие
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Пассажиры и члены экипажа самолета "Мексиканских авиалиний" стали очевидцами проводимых США секретных испытаний своих новых ракет.
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Энергетика
В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины
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Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
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Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
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