Минэнерго хочет обязать тех потребителей, которые постоянно используют менее 60% максимальной мощности, больше платить за передачу электроэнергии: с 2020 года — на 5%, с 2021-го — на 10%. Этот период является переходным, и база тарифа на услуги по передаче электроэнергии меняться не будет.

с чего всё началось

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