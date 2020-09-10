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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.В источнике
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Коммерсантъ

Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Коммерсантъ05:29
66.ru

Епархия не станет возвращать себе захваченный Сергием Среднеуральский монастырь

66.ru05:36
Политсовет

Епархиальный суд постановил отлучить бывшего схиигумена Сергия от церкви

Политсовет05:09
УралПолит.Ru

Скандального схиигумена Сергия отлучили от Церкви

УралПолит.Ru05:37
JustMedia

В Екатеринбурге схимонаха Сергия отлучили от церкви

JustMedia05:20
Европейско-Азиатские новости

Именитых сторонников Сергия могут отлучить от Церкви

Европейско-Азиатские новости05:26
Эхо Москвы в Екатеринбурге

Скандальный схиигумен Сергий записал очередное видеообращение

Эхо Москвы в Екатеринбурге01:43

В Британии предсказали «ледяную битву» у берегов России

Королевский военно-морской флот и военно-воздушные силы присоединились к американским и норвежским силам на ледяных морских путях Крайнего Севера, чтобы продемонстрировать свою позицию в отношении «морского маршрута».
ПолитРоссия06:07

В России создадут первые СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов

Радиолокаторы для беспилотных вертолётов, работающие на СВЧ-излучении, впервые создадут в России – разработка поможет управлять и сажать дроны и малоразмерные вертолёты при плохой видимости, заявили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
РИА Новости05:04
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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области стало первым на Дальнем Востоке, которое получило новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) на гусеничной базе С-300В4, сообщили в пресс-службе ВВО.
Газета.Ruвчера в 06:01
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
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