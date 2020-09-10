В России создадут первые СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов

Радиолокаторы для беспилотных вертолётов, работающие на СВЧ-излучении, впервые создадут в России – разработка поможет управлять и сажать дроны и малоразмерные вертолёты при плохой видимости, заявили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".