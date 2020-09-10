Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Смотрите также
Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО
Комплексы «Гермес» испытают турецкую броню в Сирии
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Россия и Китай разрабатывают основу для водородной батареи
Кристина Асмус «разделась на камеру» из-за жары
Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей
Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Россиянам начнут бесплатно проводить газ
Вышел первый трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна»
Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.В источнике
Подробнее о событии