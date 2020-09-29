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Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Первое место в списке богатейших россиян занял миллиардер, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. По его данным, состояние Лисина достигло 22,7 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
На первое место в списке богатейших россиян вышел основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, следует
 из данных счетчика Forbes Real Time.
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