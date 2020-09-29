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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лисин вышел в лидеры в списке богатейших россиян по версии Forbes

Первое место в списке богатейших россиян Forbes Real Time (обновляется в режиме реального времени) занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $22,6 млрд. Акции компании стабильно растут.В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $22,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Forbesвчера в 16:03
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Коммерсантъ

Лисин вышел в лидеры в списке богатейших россиян по версии Forbes

Коммерсантъ20:04
Свободная Пресса

Названы богатейшие россияне по версии Forbes

Свободная Пресса22:02
ТАСС

Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

ТАСС22:00
Вечерняя Москва

В списке самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер

Вечерняя Москва20:49
Эхо Москвы

Совладелец НЛМК Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes

Эхо Москвы22:04
РБК

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

РБК19:30
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbesвчера в 16:03

На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
Интерфакс21:44
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
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Лесопромышленники обратились к Меняйло из-за массовых сокращений на «Алтайлесе»

Совет лесопромышленных объединений Сибири обратился к полпреду Сергею Меняйло, министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину и губернатору Алтайского края Виктору Томенко после угрозы сокращения сотрудников «Алтайлеса», откуда в ноябре могут уволить 154 человека, сообщает пресс-служба холдинга.
Тайга.инфо21:14