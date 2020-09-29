Лисин вышел в лидеры в списке богатейших россиян по версии Forbes
Первое место в списке богатейших россиян Forbes Real Time (обновляется в режиме реального времени) занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $22,6 млрд. Акции компании стабильно растут.В источнике
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В списке богатейших россиян сменился лидер
Совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $22,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Forbesвчера в 16:03
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