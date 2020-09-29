Россияне назвали желаемый уровень заработка

Для 22,6% респондентов достаточно 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц.