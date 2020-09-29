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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лисин вышел в лидеры в списке богатейших россиян по версии Forbes

Первое место в списке богатейших россиян Forbes Real Time (обновляется в режиме реального времени) занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $22,6 млрд. Акции компании стабильно растут.В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $22,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Forbesвчера в 16:03
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Life.ru

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Life.ru22:29
РБК

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

РБК19:30
ТАСС

Владимир Лисин возглавил российский список Forbes

ТАСС22:00
Вечерняя Москва

В списке самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер

Вечерняя Москва20:49
Коммерсантъ

Лисин вышел в лидеры в списке богатейших россиян по версии Forbes

Коммерсантъ20:04
Эхо Москвы

Совладелец НЛМК Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes

Эхо Москвы22:04
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbesвчера в 16:03

На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам
Интерфакс21:44
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На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка

На международном конкурсе детской песни Евровидение-2020 Россию представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка
Все новости (Нижний Тагил)26 сентября в 08:51
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
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Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 09:35
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