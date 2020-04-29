Общество

Российская газетаРоссийская газетаЛистовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
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с чего всё началось

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.
РБК01:00

Подробнее о событии

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

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Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

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ТАСС05:04

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Российская газета04:23

Из России уйдут бренды листового чая Lipton и Brooke Bond

РИА Новости03:08

Unilever прекратит продажу чая Lipton и Brooke Bond в России

Известия05:13

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

РБК01:00
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

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Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала

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Энергетика

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Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
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В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

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Общество

Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире

Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.
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Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
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Экономика

Сбербанк заметил сокращение расходов малого бизнеса на персонал на 4%

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Общество

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В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
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Пенсионный фонд Карелии обнародовал график выплаты пенсий

Пенсионный фонд Карелии обнародовал график выплаты пенсий в мае.
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Общество

В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

Режим самоизоляции в Челябинской области будет продлен до 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду.
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
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Кризиса в банковской системе России летом 2020 года ожидать не стоит.
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634 человека заражены коронавирусом во Владимирской области

На сегодняшний день во Владимирской области зарегистрировано 634 случая новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзра.
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У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов

Evo-rus.com вчера в 05:09
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