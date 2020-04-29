Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

с чего всё началось

Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 550

Футбол Матчи чемпионата России хотят транслировать на Первом канале и НТВ Клубы РПЛ обратятся к руководству «Матч Премьер» с просьбой передать прямые трансляции матчей Первому каналу, НТВ и «Матч ТВ» на время проведения игр без зрителей. 3

Наука Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.

Общество В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. 5

Хоккей Коскиранта об уходе из СКА: Пришло время покинуть вашу страну «Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА, но я решил, что пришло время покинуть вашу страну и двигаться дальше», — сказал Коскиранта, слова которого приводит РИА «Новости».

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники. 745

Интернет Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.

Футбол «Ньюкасл» предложит Покеттино 19 миллионов фунтов в год «Ньюкасл» намерен предложить бывшему главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино зарплату в 19 миллионов фунтов в год, сообщает Sky Sports.

Политика Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков. 3

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 1,2K

Общество В зоопарке Ижевска погибла медведица Аврора Медведица Аврора, прибывшая в Удмуртию из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», погибла в зоопарке Ижевска. 9

Шоу-бизнес Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Политика Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2» После ввода в строй российского газопровода "Северный поток - 2" Украина потеряет возможность транзита газа через ее территорию. 665

Политика Песков: Путин проведет очередное «большое выступление» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru". 3,8K

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 876