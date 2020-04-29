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Российская газетаРоссийская газета
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
РБК
  • Рифей-Пермь1:02
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Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.В источнике
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С чего всё начиналось
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Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.
РБК 01:00
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В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

Коммерсантъ 06:20
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Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Ведомости 01:55
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Концерн Unilever отказывается от выпуска листового чая Lipton и Brooke Bond в России

ТАСС 05:04
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