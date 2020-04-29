Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

с чего всё началось

Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.

Общество Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 131

Экономика «Алроса» приостановила огранку алмазов до конца лета Корпорация «Алроса» приостановила работу предприятий по огранке алмазов до конца лета из-за пандемии коронавируса.

Происшествия В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области. 233

Происшествия В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона. 21

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 9

Происшествия Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась. 22

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 381

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 123

Космос Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. 3

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,6K

Шоу-бизнес 46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте 46-летняя знаменитость появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut в понедельник, 27 апреля, в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло грудь.

Общество В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%. 5

Общество Соловьев заявил, что Ксению Собчак втянули в «крабовую войну» Известный телеведущий Владимир Соловьев пригласил в эфир своего YouTube-канала свою коллегу по ТВ Ксению Собчак.

Экономика Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса. 1

Шоу-бизнес Дарья Мороз призналась Агате Муцениеце, что состоит в отношениях Дарья Мороз приняла участие в прямом эфире, который организовала Агата Муцениеце в своем микроблоге в Instagram, и ответила на все вопросы 31-летней актрисы. 4

Общество В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов». 15