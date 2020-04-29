Общество
Российская газетаЛистовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
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с чего всё началось
Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.РБК01:00
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Всего по данным на 27 апреля в Ивановской области выявлено 282 случая заражения коронавирусом.
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Экономика
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Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
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Ореанда-Новости вчера в 15:08
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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
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Ведомости 07:12
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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Шоу-бизнес
46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте
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Общество
В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения
США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%.
РИА Новости 05:26
Общество
Соловьев заявил, что Ксению Собчак втянули в «крабовую войну»
Известный телеведущий Владимир Соловьев пригласил в эфир своего YouTube-канала свою коллегу по ТВ Ксению Собчак.
Millionaire.ru 06:20
Кино
Премьера трагикомедии о коррупции в школе прошла онлайн
В воскресенье, 26 апреля, в одном из онлайн-кинотеатров России состоялась премьера фильма «Безупречный», рассказывающего о коррупции в школе.
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Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи
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Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
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В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов».
КТВ-Луч 04:24
Общество
Для Саратовской области покупают одноразовые маски по 425 рублей за штуку
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Футбол
Романцев назвал лидерство «Зенита» в РПЛ справедливым результатом
Легендарный наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал лидерство питерского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ, отмечает "Матч ТВ".
ProstoProSport 06:38
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В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
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Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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