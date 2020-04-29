Общество
ИнтерфаксВ России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
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с чего всё началось
Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.РБК01:00
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Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров подпишет контракт с казанским «Ак Барсом».
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