Общество
Российская газетаЛистовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
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с чего всё началось
Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.РБК01:00
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Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
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Коммерсантъ 03:49
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Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
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Lenta.ru 04:52
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ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
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Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
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Общество
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В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
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Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
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Lenta.ru 05:30
Экономика
ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии
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РБК 06:24
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РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
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Известия вчера в 22:30
Общество
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Газета.Ru вчера в 20:43
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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
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Здоровье
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По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58