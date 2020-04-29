Общество
ВедомостиЛистовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. Компания выведет с российского рынка листовой чай этих брендов.
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Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.РБК01:00
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