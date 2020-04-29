Общество

ВедомостиВедомостиЛистовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. Компания выведет с российского рынка листовой чай этих брендов.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.
РБК01:00

Подробнее о событии

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Ведомости01:55

Из России уйдут бренды листового чая Lipton и Brooke Bond

РИА Новости03:08

В России перестанут продавать листовой «Липтон»

НТР 2403:00

Чай под брендами Lipton и Brooke Bond прекратят продавать в России

Русская Планета02:16

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond исчезнут из российских магазинов

НТВ03:35

В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond

БИЗНЕС Online01:14

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

RT на русском вчера в 23:56
136
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
1,1K
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировались показывать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также в других основных и специальных категориях премии», — говорится в сообщении.
vtomske.ru 01:25
4
Гаджеты

Первый квартал 2020 года принес AMD рекордный доход, прибыль за год выросла десятикратно

Отчетный период принес AMD рекордный для первого квартала доход — 1,79 млрд долларов.
iXBT.com 03:41
Политика

Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова

Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.
РИА Новости 03:12
Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
246
Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
48
Общество

Турецкие отели не будут отказываться от «все включено» после пандемии

ИА БНК 03:34
7
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
3K
Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
26
Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
1,4K
Общество

Вирусолог рассказал, когда в России нужно смягчить режим самоизоляции

Режим самоизоляции в России следует начать смягчать тогда, когда прирост заболевших коронавирусом будет составлять 2-3 процента в день, заявил в эфире «Россия 1» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Московский Комсомолец 02:27
2
Общество

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

Сусанин 02:19
10
Общество

С 1 мая в Курской области открываются салоны красоты и автомастерские

Глава Курской области Роман Старовойт на заседании оперативного регионального штаба рассказал, что была детально рассмотрена возможность открытия салонов красоты, авторемонтных и мастерских ремонта бытовой техники.
Курские известия 03:20
3
Общество

Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну

Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).
РБК 03:23
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,1K
Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
6
Политика

Дмитрий Азаров дал поручения по итогам совещания с Владимиром Путиным

По итогам совещания глава региона отметил, что президент сказал очень важные, мудрые, проникновенные слова в обращении ко всем жителям.
Неслухи.рф 03:38
13
Политика

Путин объявил дни до 11 мая нерабочими

Глава государства сообщил, три рабочих дня между длинными майскими выходными - 6, 7 и 8 мая - тоже будут объявлены нерабочими.
Омск здесь вчера в 10:53
Космос

В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции

В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий вчера в 12:31
6
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
690
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
444
Общество

«Общую самоизоляцию» продлят в Новосибирской области до 12 мая

Режим общей самоизоляции продлен в Новосибирской области до 11 марта включительно, заявил Травников журналистам 29 апреля.
Тайга.инфо 03:11
2
Политика

Захарова: большинство остающихся в США российских школьников найдено

МИД РФ получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, уехавших в США по образовательным программам.
ТАСС 02:37
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
3,7K
Политика

В Европарламенте назвали антироссийские санкции неэффективными

Замглавы Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо заявил, что антироссийские санкции продемонстрировали свою неэффективность и серьезно ударили по экономике Евросоюза, но ожидать их пересмотра вряд ли стоит.
Московский Комсомолец 02:41
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
60
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
545
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Lipton
Британская компания
Торговая марка чая, зарегистрированная Томасом Липтоном в Великобритании в 1890 году. В настоящее время принадлежит компании Unilever. Также до 1980-х в Великобритании существовала сеть супермаркетов Lipton, созданная в 1871 году тем же Томасом Липтоном.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Brooke Bond
Торговая марка чая, принадлежащая концерну Unilever. Ранее являлся независимым производителем, известным своим брендом PG Tips.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное