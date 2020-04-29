Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond

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В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании Unilever, которая работает на рынках пищевой продукции и бытовой химии.
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В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond

БИЗНЕС Online01:14

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

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