Экономика
БИЗНЕС OnlineВ России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond
В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании Unilever, которая работает на рынках пищевой продукции и бытовой химии.
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело вчера в 05:53
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Футбол
«Арсенал» готов продать Обамеянга и назвал стоимость трансфера
Ранее СМИ сообщали, что подписать африканца хотят «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».
Евро-футбол.ру 01:38
Армия и оружие
Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона
Взгляд.ру вчера в 09:28
Общество
США оплатят проекты с рассказами о «тирании СССР» в Венгрии
Речь идёт о проявлениях человечности и неповиновения нацистам, эпизодах жестокости и коллаборационизма, которые происходили во времена холокоста, Второй мировой войны и при «тирании Советского Союза».
REGNUM 02:02
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Общество
В Саратовской области открываются химчистки и офисы микрозаймов
Список исключений, на которые не распространяется временный запрет на работу, дополнен микрофинансовыми организациями и иными юридическими лицами, имеющими право выдавать микрозаймы.
Saratovnews вчера в 14:35
Здоровье
Плюс 24 за сутки: новые случаи коронавируса выявили в Алтайском крае
За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
Московский Комсомолец 00:26
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Владимир Путин объявил три дня между майскими праздниками — 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Вечерний Орел вчера в 17:19
Транспорт
В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска
В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск.
Московский Комсомолец 27 апреля в 16:43
Политика
Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов
Известия вчера в 13:18
Армия и оружие
Армейским генералам решили поменять форму
Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России; вместо каракулевых шапок они будут носить более дешевые меховые, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 02:03
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Здоровье
Почти 500 заболевших коронавирусом выявлено в Челябинской области
На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19, из них 67 новых подтверждений.
Миасский рабочий 01:59
Здоровье
Новые аппараты ИВЛ поступят в Чувашию
В Чувашии ждут поступления более 150 новых аппаратов ИВЛ.Об этом врио Главы республики Олег Николаев рассказал в рамках координационного совещания по борьбе с распространением COVID-19 под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Тăван Ен вчера в 06:14
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие
Коллегия Минобороны России обсудит борьбу с коронавирусом
Коллегия Министерства обороны России проведёт заседание в режиме видеоконференции, в ходе которого обсудит борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и весенний призыв.
RT на русском вчера в 17:59
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
Энергетика
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
Происшествия
Ночная дискотека молодежи на Флотской разозлила брянцев
Брянцев возмутила ночная дискотека молодежи на самоизоляции. Возмущенный пост опубликовали в соцсети сегодня, 29 апреля.
БрянскToday 00:51
Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03