Общество

Российская газетаРоссийская газетаЛистовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
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с чего всё началось

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.
РБК01:00

Подробнее о событии

Из России уйдут бренды листового чая Lipton и Brooke Bond

РИА Новости03:08

Концерн Unilever отказывается от выпуска листового чая Lipton и Brooke Bond в России

ТАСС05:04

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Российская газета04:23

Unilever прекратит продажу чая Lipton и Brooke Bond в России

Известия05:13

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Ведомости01:55

В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond

БИЗНЕС Online01:14

Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

РБК01:00
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество

Песков заявил, что назвать дату окончания пандемии коронавируса в России невозможно

Дату окончания распространения коронавируса в России назвать невозможно, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:46
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Экономика

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Авто

Новый Porsche 911 оснастили механической коробкой передач

Как сообщает немецкий автопроизводитель, у клиентов в Европе уже появилась возможность выбора между 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая доступна с момента выхода Porsche 911 (992), и 7-ступенчатой механической коробкой передач.
Коммерсантъ вчера в 09:01
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек

Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
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Авто

УАЗ представил кемпер на базе «Буханки»

Проект, как уточняет пресс-служба предприятия, разрабатывался совместно с партнерской компанией «Люкс Форм» по запросу компании «Made in Russia» – партнера и дистрибьютора завода в Германии; в ходе разработки модели учитывались пожелания европейских клиентов УАЗа.
Движок 05:36
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Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
17
Общество

Таджикам запретили русифицированные фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36
107
Общество

Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета 27 апреля в 22:45
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Здоровье

Как витамин D защищает от коронавируса, рассказала врач из Австралии

Рэйчел Нил, специалист в сфере здравоохранения из Австралии, рассказала об эффективной методике уменьшения риска заболевания коронавирусом.
ToDay News Ufa 04:16
1
Общество

Россияне в режиме самоизоляции стали отказываться от алкоголя

Роскачество и аналитическая компания OMI опубликовали итоги социологического исследования о влиянии эпидемии коронавируса COVID-19 и вызванного им режима самоизоляции на режим питания россиян.
Ридус 03:16
17
Общество

За сутки более тысячи россиян излечились от коронавируса

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 8456 пациентов, умерли 867 человек.
Выкса.рф вчера в 03:58
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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Общество

В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия вчера в 03:59
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Происшествия

Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
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Политика

Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
Московский Комсомолец 05:47
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
24
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
11
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
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Кино

К отбору на «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, которые были показаны только онлайн. Об этом сообщается на сайте премии.
Дождь вчера в 18:07
4
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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