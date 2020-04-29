Общество
Российская газетаЛистовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
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с чего всё началось
Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.РБК01:00
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Общество
Песков заявил, что назвать дату окончания пандемии коронавируса в России невозможно
Дату окончания распространения коронавируса в России назвать невозможно, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:46
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
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МИР 24 вчера в 17:52
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Авто
Новый Porsche 911 оснастили механической коробкой передач
Как сообщает немецкий автопроизводитель, у клиентов в Европе уже появилась возможность выбора между 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая доступна с момента выхода Porsche 911 (992), и 7-ступенчатой механической коробкой передач.
Коммерсантъ вчера в 09:01
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Авто
УАЗ представил кемпер на базе «Буханки»
Проект, как уточняет пресс-служба предприятия, разрабатывался совместно с партнерской компанией «Люкс Форм» по запросу компании «Made in Russia» – партнера и дистрибьютора завода в Германии; в ходе разработки модели учитывались пожелания европейских клиентов УАЗа.
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Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Общество
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Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36
Общество
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета 27 апреля в 22:45
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Здоровье
Как витамин D защищает от коронавируса, рассказала врач из Австралии
Рэйчел Нил, специалист в сфере здравоохранения из Австралии, рассказала об эффективной методике уменьшения риска заболевания коронавирусом.
ToDay News Ufa 04:16
Общество
Россияне в режиме самоизоляции стали отказываться от алкоголя
Роскачество и аналитическая компания OMI опубликовали итоги социологического исследования о влиянии эпидемии коронавируса COVID-19 и вызванного им режима самоизоляции на режим питания россиян.
Ридус 03:16
Общество
За сутки более тысячи россиян излечились от коронавируса
Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 8456 пациентов, умерли 867 человек.
Выкса.рф вчера в 03:58
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Общество
В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия вчера в 03:59
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
Политика
Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
Московский Комсомолец 05:47
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Кино
К отбору на «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, которые были показаны только онлайн. Об этом сообщается на сайте премии.
Дождь вчера в 18:07
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34