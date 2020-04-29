Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

с чего всё началось

Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever. В компании пояснили, что на российском рынке останутся только пакетированные версии Lipton и Brooke Bond.

В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond

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