«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», — сказала в прямом эфире представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.
Украина работает над своей ракетной программой, а действия властей РФ ведут к тому, что оперативно-тактические ракеты в обозримом времени в качестве паритета будут направлены на Москву, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Госдепартамента США внести россиян в категорию "бездомных национальностей" — стран, граждане которых не могут получать американскую визу в консульствах на своей территории.
«Спартак» в Питере разгромно проиграл «Зениту» со счетом 1:7. В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты «Спартака», использовались дубинки и электрошокеры.