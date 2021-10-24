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Литовцы, нарушившие границу России в Куршском заливе, вернулись на родину

В России в Куршском заливе сотрудники пограничной охраны РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и еще двух человек за нарушение российско границы.
Московский Комсомолец
«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», — сказала в прямом эфире представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.
Фонтанка.Ру
По данным Литвы, один из задержанных — мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.
Фонтанка.Ру
Сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира.
Lenta.ru

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Нарушивших российскую границу литовцев отпустили на родину
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