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Литовский Шауляй Банк прекратил операции с Россией в рублях

Литовский Шауляй Банк, который проводит платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, с понедельника прекратил проводить платежные операции в рублях.
РБК
"С сегодняшнего дня "Шяулю банкас" прекращает все операции с платежами российскими рублями, а с 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами", - сказала она.
ТАСС
Ассоциация на прошлой неделе заявила, что власти Литвы должны утвердить государственные гарантии по платежам за калининградский транзит.
ТАСС
В июне власти Литвы ввели запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из России в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Литовский Шяуляй банк прекратил операции в рублях
RT на русском04:32
Литовский Шяуляй-банк, обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях
РИА Новости04:46
Литовский «Шяуляй банк» с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях
Lenta.ru04:34
Литовский Шауляй Банк прекратил операции с Россией в рублях
РБК05:47
Литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, прекратил операции с Россией в рублях
ПРАЙМ04:05
Литовский «Шяуляй банк» прекратил обрабатывать российские платежи с 15 августа
Газета.Ru02:50
Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратил операции с рублями
ТАСС02:30

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