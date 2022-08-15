РБКЛитовский Шауляй Банк прекратил операции с Россией в рубляхЛитовский Шауляй Банк, который проводит платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, с понедельника прекратил проводить платежные операции в рублях.РБК"С сегодняшнего дня "Шяулю банкас" прекращает все операции с платежами российскими рублями, а с 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами", - сказала она.ТАССАссоциация на прошлой неделе заявила, что власти Литвы должны утвердить государственные гарантии по платежам за калининградский транзит.ТАССВ июне власти Литвы ввели запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из России в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией.Газета.RuЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРБКСделано в РоссииPublic OpinionThe Moscow PostЦарьградReadovka NewsПрофильЯмал-МедиаТелеканал 360°ИзвестияАргументы и ФактыЭкономика сегодняnw24.ruАБНФАНYakutsk.ruПолитика СегодняПятый каналПодробнее о событииЛитовский Шяуляй банк прекратил операции в рубляхRT на русском04:32Литовский Шяуляй-банк, обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рубляхРИА Новости04:46Литовский «Шяуляй банк» с 15 августа прекратил операции с Россией в рубляхLenta.ru04:34Литовский Шауляй Банк прекратил операции с Россией в рубляхРБК05:47Литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, прекратил операции с Россией в рубляхПРАЙМ04:05Литовский «Шяуляй банк» прекратил обрабатывать российские платежи с 15 августаГазета.Ru02:50Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратил операции с рублямиТАСС02:30Показать ещёОценить912Поделиться