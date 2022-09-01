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Литовский завод удобрений Achema остановил производство из-за подорожания газа

Крупнейший в Балтии завод удобрений Achema в литовском городе Йонава с 1 сентября временно остановил производство.
Известия
"Неуправляемый рост цен на природный газ вынуждает нас приостановить производство", - говорится в сообщении.
ТАСС
В перспективе, согласно данным профсоюзов, руководство завода планирует увольнение 5% работников.
ТАСС
«Производимые нами удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией американских и российских производителей», — уточнили на заводе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Балтии из-за цен на газ остановился крупнейший завод удобрений
Infinica05:07
Литовский завод удобрений Achema остановил производство из-за подорожания газа
Известия04:20
Крупнейший в Балтии завод удобрений Achema остановил производство из-за подорожания газа
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Крупнейший в Балтии завод Achema остановил производство удобрений из-за подорожания газа
Газета.Ru02:31
Крупнейший в Балтии завод удобрений остановил работу из-за рекордного подорожания газа
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