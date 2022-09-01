ИзвестияЛитовский завод удобрений Achema остановил производство из-за подорожания газаКрупнейший в Балтии завод удобрений Achema в литовском городе Йонава с 1 сентября временно остановил производство.Известия"Неуправляемый рост цен на природный газ вынуждает нас приостановить производство", - говорится в сообщении.ТАССВ перспективе, согласно данным профсоюзов, руководство завода планирует увольнение 5% работников.ТАСС«Производимые нами удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией американских и российских производителей», — уточнили на заводе.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТехнология МашиностроенияВ ТатарстанеГазета.RuInfinicaЭкономика сегодняПодмосковье СегодняПодробнее о событииВ Балтии из-за цен на газ остановился крупнейший завод удобренийInfinica05:07Литовский завод удобрений Achema остановил производство из-за подорожания газаИзвестия04:20Крупнейший в Балтии завод удобрений Achema остановил производство из-за подорожания газаLenta.ru02:06Крупнейший в Балтии завод Achema остановил производство удобрений из-за подорожания газаГазета.Ru02:31Крупнейший в Балтии завод удобрений остановил работу из-за рекордного подорожания газаЭкономика сегодня02:29В литовском городе Йонава остановили производство удобрений из-за роста стоимости природного газаОреанда-Новости02:40Крупнейший в Балтии завод удобрений остановил производство из-за подорожания газаТАСС01:57Показать ещёОценить296Поделиться