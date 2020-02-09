Энергетика

REGNUMREGNUMЛитовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

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В 08.00 по местному времени (07.00 по мск) открылись 5573 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей, передает со ссылкой на главу Центризбиркома Мазахира Панахова корреспондент "Кавказского узла".
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В январе Яблонский заявил, что Варшава обладает безусловным правом требовать от Москвы репарации за ущерб во время Второй мировой войны и последующую "советскую оккупацию".
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Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
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Матч ТВ вчера в 21:39
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В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

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СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
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Якобы недавно Россия запустила специальный спутник-инспектор, который летит вслед за американским разведывательным аппаратом.
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Матч «Боруссии» М и «Кельна» в Бундеслиге отменен из-за циклона

Матч менхенгладбахской «Боруссии» и «Кельна», который должен был пройти в рамках 21-го тура Бундеслиги отменен.
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