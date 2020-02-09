Энергетика

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваВ Литву прибыл пятый в этом году танкер с российским СПГ

В Клайпедский порт прибыл пятый в этом году груз российского СПГ из Высоцка, сообщает портал Marinetraffic.com. Согласно данным портала газовоз пришвартовался в Клайпеде в субботу в 22:28 по литовскому времени. Танкер в Литву пришел из Высоцка, где находится российская газовая компания "Новатэк".
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