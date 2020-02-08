Энергетика

REGNUMREGNUMЛитовскую «Независимость» «отравил» российский газ

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Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
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Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

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Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

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