Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.

с чего всё началось

Средняя цена на бензин в России в период с 23 декабря по 9 января выросла на семь копеек и достигла 44,75 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Дизельное топливо за этот же период подорожало на 29 копеек — до 48,01 рубля за литр.

Литр бензина в России за новогодние праздники подорожал на 7 копеек

Политика Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.

Общество Аналитики рассказали о повышении средней зарплаты в России Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса, средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила около 37,9 тыс. рублей.

Общество Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Политика МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД Москва не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, решение европейских участников сделки может сделать невозможным возвращение к ее выполнению, говорится в комментарии МИД РФ.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала фото крупным планом Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.

Политика Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.

Происшествия РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.