Энергетика

REGNUMREGNUMЛитр бензина в России за новогодние праздники подорожал на 7 копеек

Средняя цена на бензин в России в период с 23 декабря по 9 января выросла на семь копеек и достигла 44,75 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Дизельное топливо за этот же период подорожало на 29 копеек — до 48,01 рубля за литр.
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с чего всё началось

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.
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Цены на бензин стартовали ростом в новом году

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Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

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«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

АМИТЕЛвчера в 23:18
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