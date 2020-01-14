Энергетика
REGNUMЛитр бензина в России за новогодние праздники подорожал на 7 копеек
Средняя цена на бензин в России в период с 23 декабря по 9 января выросла на семь копеек и достигла 44,75 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Дизельное топливо за этот же период подорожало на 29 копеек — до 48,01 рубля за литр.
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Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.Интерфакс08:05
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Хоккей
«Трактор» победил магнитогорский «Металлург»
Политика
Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат
Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.
Общество
«Открытые медиа»: в Кремле решили отложить правку Конституции
Поправки к Конституции, на которые с середины прошлого года намекал Володин, и о которых говорил в декабре Путин, решили отложить.
Экономика
Пенсии в ДНР превысили украинские
Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
Политика
Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
Общество
Суд рассмотрит иск к родителям девочки, находящейся пять лет в клинике
Пресненский районный суд рассмотрит 28 января исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей, чья пятилетняя дочь с рождения живет в частной столичной клинике.
Футбол
Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
Общество
Аналитики рассказали о повышении средней зарплаты в России
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса, средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила около 37,9 тыс. рублей.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Происшествия
Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата
Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании
Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.
Экономика
«Ростелеком» приобрел 18% Фонда развития интернет-инициатив
Дочерняя компания «Ростелекома» «Баштелекоминвест» получил 18,36% Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — «ФРИИ инвест», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Москва не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, решение европейских участников сделки может сделать невозможным возвращение к ее выполнению, говорится в комментарии МИД РФ.
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала фото крупным планом
Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Политика
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Энергетика
Польский оператор «Дружбы» пересмотрел систему качества контроля нефти
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN изменил систему контроля количества и качества нефти, которая поступает из России через Белоруссию.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Игры
GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games
На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Космос