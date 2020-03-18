Коронавирус
Российская газетаLittle Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Российский проект Little Big, который должен был представлять Россию на "Евровидении-2020" с песней UNO, и, согласно ряду мнений, имел все шансы стать триумфатором смотра, прокомментировал отмену мероприятия. Назвав такое решение оргкомитета конкурса единственном правильным в сложившейся ситуации.
Читать в источнике
Оценить452
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Здоровье
В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
На территории Воронежа введен режим повышенной готовности в целях снижения рисков распространения вирусных заболеваний.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500
За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
Спорт
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Валентина Ивановна умерла накануне, 17 марта, на 85 году жизни.
Финансы
ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., евро — на 2,6 руб
Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Общество
Губернатор Петербурга пообщался с посетительницей в магазине. Она оказалась актрисой
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообщался с посетительницей продуктового магазина во Фрунзенском районе.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Наука
Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии
Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
Путешествия
Ростуризм: за рубежом остаются около 100 тысяч туристов из России
Почти сто тысяч российских граждан в настоящее время находятся за рубежом, большая часть — на курортах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции, сообщает Ростуризм.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию
Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.