Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаLittle Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российский проект Little Big, который должен был представлять Россию на "Евровидении-2020" с песней UNO, и, согласно ряду мнений, имел все шансы стать триумфатором смотра, прокомментировал отмену мероприятия. Назвав такое решение оргкомитета конкурса единственном правильным в сложившейся ситуации.
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с чего всё началось
"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", - написали музыканты в среду на странице группы в Instagram
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ТАСС12:58

Подробнее о событии

Яна Чурикова прокомментировала отмену Евровидения-2020

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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Газета.Ru13:08

Группа Little Big считает отмену «Евровидения» правильным решением

ТАСС12:58

Петербуржцы Little Big просят поклонников поддержать CorUNOvirus

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Собака.ru12:23

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

РЕН ТВ09:49
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Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Газета.Ru 07:38
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Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
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С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
Здоровье

В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

На территории Воронежа введен режим повышенной готовности в целях снижения рисков распространения вирусных заболеваний.
Обозреватель Врн 06:23
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости 13:46
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500

За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
RT на русском вчера в 13:31
Культура

Эдита Пьеха прокомментировала слухи об интимной связи с Магомаевым

Live24 07:05
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва вчера в 11:38
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Валентина Ивановна умерла накануне, 17 марта, на 85 году жизни.
Оренбургское региональное телевидение 02:13
Финансы

ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., евро — на 2,6 руб

Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.
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Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Общество

Губернатор Петербурга пообщался с посетительницей в магазине. Она оказалась актрисой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообщался с посетительницей продуктового магазина во Фрунзенском районе.
Дождь 15:03
Политика

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
РИА Новости 07:18
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Наука

Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии

Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
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Путешествия

Ростуризм: за рубежом остаются около 100 тысяч туристов из России

Почти сто тысяч российских граждан в настоящее время находятся за рубежом, большая часть — на курортах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции, сообщает Ростуризм.
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Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой 06:02
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста вчера в 13:49
Политика

В России могут перенести весенний призыв в армию

Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
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