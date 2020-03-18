с чего всё началось

Российский проект Little Big, который должен был представлять Россию на "Евровидении-2020" с песней UNO, и, согласно ряду мнений, имел все шансы стать триумфатором смотра, прокомментировал отмену мероприятия. Назвав такое решение оргкомитета конкурса единственном правильным в сложившейся ситуации.

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

Политика Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

Финансы ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., евро — на 2,6 руб Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.

Происшествия Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Политика В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.