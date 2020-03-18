Коронавирус
REGNUMLittle Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.
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Музыка
Организаторы отменили «Евровидение-2020»
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Российский Минздрав держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Политика
Путин вручил госнаграды строителям Крымского моста
Награждены 13 отличившихся строителей. Они получили из рук президента ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».
Общество
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Общество
Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Транспорт
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
Политика
Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.
Кино
Из-за коронавируса Universal Pictures перенесла все премьеры в онлайн
Причиной необычного решения со стороны Universal Pictures стала пандемия коронавируса и убытки, которые компания несёт из-за массового закрытия кинотеатров.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Происшествия
Бывшего бойца MMA подозревают в ряде убийств
Бывшего бойца смешанного стиля (ММА) американца Седрика Маркса подозревают в ряде убийств, сообщает AP.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».