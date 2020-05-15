Музыка
ToDay News UfaLittle Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на Евровидении, сообщает ToDay News Ufa. Little Big исполнят песню 14 мая благодаря специальному проекту «Евровидения». 12 и 14 мая на канале Ютуб песенного конкурса будет представлено музыкальное шоу Eurovision Song Celebration.
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Группа «Little Big» не будет выступать в онлайн-концерте «Евровидения»
Нижегородская Правдавчера в 08:18
Песне группы Little Big прогнозируют успех в финале онлайн-шоу «Евровидение»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:09
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Музыка
Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
Lenta.ru 17:05
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Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа
Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова.
Российская газета вчера в 15:33
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Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
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Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета 19:31
Экономика
Британский эксперт: коллапс экономики из-за пандемии – реальный сценарий
Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил корреспонденту РИА Новости в Лондоне венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
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Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Здоровье
Симоньян сравнила медицину в России и США
Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила здравоохранение в России и США.
Взгляд.ру 14 мая в 19:54
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Здоровье
Более 50 медиков в Чечне болеют коронавирусом
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что более 50 медицинских работников в республике болеют COVID-19.
RT на русском 17:07
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
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Осипов не стал говорить про 25 млн руб., потраченные из пожертвований на дизайн-код Читы
Кулаков не стал говорить, каким образом фирме Пономаренко, не имеющей ни должного персонала, ни опыта, передали подряд от Фонда развития Забайкальского края на 25 миллионов рублей по разработке дизайн-кода Читы.
Чита.Ру 14 мая в 03:51
Хоккей
Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Тимкин подпишет контракт с петербургским СКА.
Чемпионат 09:39
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Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине
Культуромания 14 мая в 15:11
Общество
В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
REGNUM 02:46
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Происшествия
В Сети потребовали выпустить якутского шамана Габышева из психбольницы
На сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием выпустить якутского шамана Александра Габышева из психиатрической больницы.
Росбалт вчера в 11:21
Экономика
Экономист: деньги надо раздавать не семьям, а бизнесу
В реальной помощи же нуждается бизнес, заявил URA.RU независимый экономист Нарек Авакян.
URA.Ru 12:35
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
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Наука
Ученые рассказали о своих неудачах
Общепринятый образ ученого, на самом деле, весьма далек от реальности, и мало кто задумывается о том, что за каждым открытием кроется не только большой труд, но и множество предшествующих успеху неудач.
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Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам
Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
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С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть» через камеру
Благодаря уникальному мозговому имплантату людям, потерявшим зрение, удастся «видеть» окружающие объекты путем использования особой видеокамеры.
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Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса
Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом.
РБК 16:50
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Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5
Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
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В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
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Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru вчера в 14:32
Фигурное катание
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 14 мая в 15:31